تقارير: الاتحاد يدرس استعادة خدمات فهد الأنصاري

هل يعود فهد الأنصاري مرة أخرى للاتحاد؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة اتحاد جدة السعودي، تسعى لتقديم عرضًا لنادي القادسية الكويتي، لاستعادة خدمات فهد الأنصاري بداية من الموسم المقبل.

الأنصاري يلعب في صفوف الفيصلي السعودي، على سبيل الإعارة من القادسية الكويتي حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشار موقع "كووورة" إلى أن فهد الأنصاري دخل دائرة اهتمامات إدارة الاتحاد، بتوصية من التشيلي خوسيه سييرا المدير الفني للفريق.

خاص جول. 🔔



عمر السومة لديه عروض من أحد أندية دبي والدحيل القطري ونادي أمريكي.🙌 pic.twitter.com/BoOSE1jChn — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 25, 2019

سييرا هو من طلب باستعادة خدمات الكويتي فهد الأنصاري، خاصة وأنه كان قد درب اللاعب في فترة سابقة عندما كان يتولى مهمة تدريب الاتحاد.

وكان الأنصاري يلعب في صفوف الاتحاد عام 2016 حيث انضم من صفوف القادسية، حتى أعلنت إدارة النمور عن الاستغناء عن خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

اتحاد جدة يحتل المركز الحادي عشر، في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 31 نقطة.