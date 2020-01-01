تقارير: الأهلي يقدم عرضًا مغريًا لفتحي واللاعب يطلب التساوي بمعلول

هل يوافق أحمد فتحي على عرض الأهلي ويجدد عقده؟

يسعى النادي الأهلي، للوصول لاتفاق مع أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأحمر، من أجل الاستمرار داخل صفوف القلعة الحمراء لمدة أطول، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وطلب أحمد فتحي من الأهلي مهلة 48 ساعة، بعد الجلسة التي عقدها اليوم الإثنين مع لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، للتفاوض بشأن تجديد عقده.

وأشار موقع في الجول إلى أن الأهلي قدم عرضًا ماليًا وصل إلى 11 مليون جنيهًا صافيًا من الضرائب في الموسم، من أجل تمديد عقده لمدة عامين إضافيين.

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الأهلي تعهد لفتحي بدفع ضرائب العقد التي ستصل إلى 3 ملايين جنيهًا، بجانب إعفائه من نسب المشاركة، للحصول على المبلغ المعروض عليه دون أي خصومات، بالإضافة إلى لائحة المكافآت المنصوص عليها بالفريق الأحمر.

أحمد فتحي يطلب مهلة يومين لحسم تجديد عقده مع الأهلي

كما عرض الأهلي أيضًا حصوله على شارة القيادة للفريق بداية من الموسم المقبل، خاصة بعد رحيل قائدي الفريق حسام عاشور وشريف إكرامي بنهاية الموسم الحالي.

ولكن الجلسة شهدت اتفاق أحمد فتحي مع الأهلي على التجديد لمدة عامين، ولكن لم يتم الاتفاق المادي بين الطرفين، في ظل عدم قناعة اللاعب بالمقابل المادي.

أحمد فتحي يريد الحصول على مليون دولار سنويًا، بالمساواة مع التونسي علي معلول، زميله بالأهلي، حيث يرغب في الاستمرار داخل القلعة الحمراء، رغم تلقيه عرضًا أكبر ماليًا.