النتائج المباشرة
الدوري المصري الممتاز

تقارير - الأهلي يقترب من ضم مدافع وادي دجلة

التعليقات()
لاسارتي

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

اقترب النادي الأهلي من ضم مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم الفريق.

وانتشرت تقارير مؤخرا حول اقتراي الأهلي من ضم محمود مرعي مدافع وادي دجلة. 

ووفقا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن مرعي أصبح على بعد خطوات قليلة من الانضمام للأهلي في يناير.

اختيارات المحررين

وأشارت التقارير أن مرعي كان من اختيار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي.

وتولى تدريب الأهلي في الوقت الحالي، الأورجوياني مارتن لاسارتي، لاستعادة أداء الأهلي مرة أخرى والدفاع عن لقب الدوري المصري.

إقرأ أيضًا - رسميًا - استبعاد علي الحبسي من قائمة عمان لبطولة آسيا

وكان الأهلي فقد بطولة إفريقيا النسخة الماضية أمام الترجي التونسي، وخرج من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي.

الموضوع التالي:
ليفربول يهدف لتجاوز مانشستر يونايتد في عقد رعاية قميصه الجديد
الموضوع التالي:
مواعيد مباريات الجولة 18 في الدوري الإيطالي، جدول الترتيب، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين
الموضوع التالي:
إيمري يضغط على إدارة آرسنال للتعاقد مع نافاس
الموضوع التالي:
منير حدادي على رادار روما
الموضوع التالي:
موعد مباراة الإنتر ضد نابولي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
إغلاق