تقارير - الأهلي يقترب من تجديد عقد أجايي

الأهلي يسعى للحفاظ على خدمات لاعبه النيجيري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن النادي الأهلي المصري اقترب من تمديد عقد النيجيري جونيو أجايي مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد أجايي الحالي مع الأهلي نهاية عام 2020، وهو ما دفع مسئولو النادي في التفاوض من أجل الحصول على توقيع اللاعب على عقد جديد.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الأهلي اقترب بالفعل من تمديد عقد المهاجم النيجيري خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على اللاعب.

وأشارت التقارير أن من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة من أجل إثبات عمل إدارة الأهلي للجماهير على الحفاظ على نجوم الفريق.

إقرأ أيضًا - خاص جول - خبير لوائح: اتحاد الكرة ورئيس الزمالك لن يعاقبا والأهلي مُلزم بتعديلات الدوري

وكان الأهلي قد جدد تعاقد كلًا من التونسي علي معلول لمدة 3 سنوات مقبلة، وكريم نيدفيد لمدة 5 سنوات أخرى.