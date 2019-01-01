تقارير: الأهلي يفاوض الإنتاج الحربي لضم مدافعه

الأهلي يبدي اهتمامه بمدافع الإنتاج

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكدت تقارير صحفية، على أن مسؤولي النادي الأهلي قاموا بإجراء اتصالات مع نادي الإنتاج الحربي، من أجل ضم محمود البدري مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

البدري ظهر بمستوى مميز خلال مباراة الإنتاج الحربي أمام الأهلي ضمن منافسات الدوري الممتاز، حيث استطاع إنقاذ فريقه من تلقي الأهداف.

وأشار موقع "كووورة" إلى أن الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني للأهلي، وضع محمود البدري تحت أنظارهم خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لضمه في الصيف المقبل.

🗓️دوري القسم الثاني

فريق أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي يتصدر مجموعة الصعيد بدون أية خسارة حتى الآن وبفارق 11 عن أقرب منافسيه نادي بني سويف 🔝 pic.twitter.com/9sVyYZvOHJ — جول مصر (@goaleg) February 21, 2019

وتلقى محمود البدري العديد من الاتصالات من جانب مسؤولي النادي الأهلي، طالبوه بالحفاظ على مستواه الفني حتى نهاية الموسم، تمهيدًا لضمه.

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الأهلي يسعى لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليكون محمود البدري واحدًا من ضمن المرشحين للانضمام للقلعة الحمراء.