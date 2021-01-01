تقارير .. الأهلي يغري بلعمري من أجل ضمه

هل يوافق بلعمري على الانضمام للنادي الأهلي؟

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، تحاول إغراء الجزائري جمال بلعمري، مدافع نادي ليون الفرنسي، من أجل إقناعه بالانضمام لصفوف الراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الأهلي يحاول خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ضم مدافع مميز، من أجل تدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة في ظل معاناة الفريق على المستوى الدفاعي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الأهلي رفع عرضه إلى جمال بلعمري إلى 2 مليون و100 ألف يورو، تشمل عقد ورواتب اللاعب لمدة موسم ونصف الموسم.

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وأضافت الصحيفة أن إدارة الأهلي طلبت من بلعمري ووكيل أعماله، التفاهم مع إدارة نادي ليون الفرنسي، بشأن صيغة إنهاء العقد بالتراضي، ثم التوقيع للراقي من بعد ذلك.

جاء طلب إدارة الأهلي، في ظل عدم استطاعتها في التوصل لاتفاق مع إدارة ليون الفرنسي، على شراء المدة المتبقية من عقد بلعمري، والتي تصل إلى 4 أشهر.

ومن جانبه، طلب بلعمري من مسؤولي الأهلي، منحه أسبوعًا كاملًا من أجل إنهاء أموره مع ليون، أو إغلاق ملف العودة إلى الدوري السعودي مرة أخرى من بوابة الراقي، لكي يتم البحث عن بيدلًا له.

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إدارة الأهلي رفضت التفاوض مع أي مدافع، حيث لا يزال بلعمري هو رغبتها الأولى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.