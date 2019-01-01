تقارير - الأهلي يستغل "لاعبه الشاب" من أجل ضم كودجو

العين يرغب في ضم اللاعب المصري بسبب قدراته المميزة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن التوجولي لابا كودجو مهاجم العين الإماراتي دخل في حسابات الأهلي المصري لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان كودجو قاب قوسين من الانضمام للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن العين الإماراتي نجح في خطف اللاعب من النادي الأحمر.

وأشارت تقارير مؤخرًا حول رغبة الأهلي في تدعيم الهجوم بسبب تراجع مستوى وليد أزارو مهاجم الفريق الحالي، وسعي إدارة التعاقدات بالنادي لتسويقه.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن كودجو عاد للظهور مجددًا في دائرة اهتمامات الإدارة لتدعيم هجوم الأهلي في المواسم المقبلة.

وأكدت التقارير أن الأهلي سوف يستغل رغبة العين في ضم لاعبه الشاب شادي رضوان جناح فريق 2001، لإنهاء صفقة لابا كودجو بوضع مبلغ مالي بالإضافة للاعب الشاب.

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ويرى الأهلي في لابا كودجو حلًا سحريًا لأزمة الهجوم التي تواجههم حاليًا، في ظل تراجع مستوى وليد أزارو وعدم جدوى مروان محسن.

وينافس كودجو كلًا من طارق حامد ويوسف البلايلي وأنيس البدري وياسين الخنيسي على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2019.