تقارير: الأهلي يتلقى عرضًا إماراتيًا لضم جيرالدو

هل يرحل الأنجولي جيرالدو عن الأهلي؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن تلقي الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الأهلي عرضًا للرحيل عن الأهلي من الدوري الإماراتي.

الأهلي يفكر في بيع أحد محترفيه خلال فترة الانتقالات الحالية بعد ضم السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي.

اللاعب السنغالي وقع على عقود انتقاله إلى الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف، لتدعيم صفوف الفريق في النصف الثاني من الموسم.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الجمعة، أن أحد أندية الإمارات يرغب في ضم جيرالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضافت التقارير أن العرض الرسمي سيصل إلى إدارة الأهلي خلال 48 ساعة لحسم مصير اللاعب الأنجولي مع الفريق.

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ويفكر الأهلي في التخلص من أزارو أو الأنجولي جيرالدو ليتاح لهم قيد السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد الذي يدعم الفريق.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد لعب 11 لقاء حقق الفوز في جميعهم دون فقدان أي نقطة حتى الأن.