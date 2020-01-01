تقارير .. الأهلي يتقدم بطعن على الزمالك بسبب خطوة "نادي القرن"

مناوشات بين الأهلي والزمالك بسبب لقب نادي القرن

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، بتقديم طعن على قرار نادي الزمالك الذي أعلن عنه مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء أمس الخميس.

وكان مرتضى منصور قد أعلن أمس تسجيل لقب "نادي القرن الحقيقي" كملكية فكرية لصالح الزمالك في وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الجمعة، أن الأهلي قرر التقدم بطعن على تحرك الزمالك الذي قام به رئيسه أمس الخميس.

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وسيتقدم الأهلي بطعن ضد الزمالك خلال الـ72 ساعة القادمة، لأن هذا اللقب من حق الأهلي وفقًا للمستندات والأوراق الرسمية.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أكد للجماهير بأن هناك مفاجأة مساء الخميس وتم الكشف عنها مؤخرًا وتبين أنها تسجيل لقب "نادي القرن الحقيقي".

ومن المنتظر أن تستمر المناوشات بين الطرفين خلال الفترة المقبلة على أن يتم حسم الأمر من الجهات الرسمية من أجل تهدئة الأجواء.