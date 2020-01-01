تقارير .. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع باهر المحمدي

الأهلي يقرر عدم ضم باهر المحمدي من الإسماعيلي.

أكدت تقارير صحفية، على أن مسؤولي النادي الأهلي، تراجعوا في مفاوضاتهم مع النادي الإسماعيلي، من أجل الحصول على خدمات مدافع الأخير باهر المحمدي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات مع النادي الإسماعيلي، من أجل الحصول على خدمات باهر المحمدي بداية من الموسم المقبل، لتدعيم صفوف المارد الأحمر.

وأشار الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر وان" عبر قناة النهار إلى أن باهر المحمدي أجرى جراحة في غروف الركبة خلال الفترة الماضية، بالإضافة لجراحة الفتاق خلال الفترة المقبل، وهو الأمر الذي سيجعله يغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر قادمة.

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ولذلك قرر النادي الأهلي التراجع عن فكرة ضم باهر المحمدي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مفضلًا الانتظار حتى عودة اللاعب للملاعب مرة أخرى.

الأهلي يسعى للتعاقد مع باهر المحمدي، من أجل تعويض رحيل أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق، الذي رحل إلى صفوف بيراميدز في صفقة انتقال حر مؤخرًا.

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ويعد باهر المحمدي واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف فريق الإسماعيلي، بالإضافة إلى أنه كان أحد العناصر المهمة بصفوف منتخب مصر، تحت قيادة المدرب السابق خافيير أجيري.