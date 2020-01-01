تقارير | الأهلي لم يفاوض سباليتي .. والمدرب يرغب في الاستمرار بإيطاليا

مصادر مقربة من المدرب تنفي ما تردد حول اقتراب تدريب سباليتي للأهلي المصري.

أكدت تقارير صحفية إيطالية، على أن كل ما تردد حول مفاوضات الأهلي المصري، مع المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدرب السابق لفريقي روما وإنتر ميلان الإيطاليين، حال رحيل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الحالي للفريق الأحمر.

الأهلي أعلن عن أنه سيصدر قراره النهائي بشأن مستقبل مدربه السويسري رينيه فايلر يوم الخميس القادم، بعد طلب الأخير الحصول على مكافأة التتويج بلقب الدوري المصري، والحصول على إجازة لمدة 5 أيام، مطلع شهر أكتوبر المقبل، للسفر إلى بلاده.

وكان موقع "inews24.it" الإيطالي، قد أشار إلى أن سباليتي أصبح قريبًا للغاية من خوض تجربة جديدة ومفاجئة، بتدريب الأهلي المصري، حيث سيكون بديلًا للمدرب السويسري رينيه فايلر.

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التقرير الإيطالي أضاف أن سباليتي أصبح قريبًا من تدريب الأهلي، بعد تقارب وجهات النظر بينه وبين إدارة القلعة الحمراء، رغم ابتعاد المدرب الإيطالي عن التدريب لمدة عام تقريبًا.

ومن جانبها، أكدت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، على أنها تواصلت مع مصادر مقربة من المدرب الإيطالي سباليتي، حيث نفت أن يكون قد تلقى عرضًا من الأهلي، من أجل تدريبه خلال الفترة المقبلة.

مصادر الشبكة شددت على أن المدرب سباليتي لديه الرغبة في استمرار تدريبه داخل إيطاليا، رافضًا خوض تجربة خارجية خلال الفترة المقبلة.

لوتشيانو سباليتي لم يخض أي تجربة خارج إيطاليا سوى مرة واحدة فقط، حيث تولى مهمة تدريب فريق زينيت سان بطرسبورج الروسي.

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ويمتلك سباليتي سمعة جيدة في مصر، خاصة عندما كان يدرب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي الحالي، عندما كان يلعب في صفوف روما الإيطالي، حيث ساهم بشكل كبير في تطوير موهبته.