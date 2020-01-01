تقارير: الأهلي المصري يحسم موقفه النهائي من بيع وليد أزارو للاتفاق

الاتفاق يرغب في الحصول على خدمات وليد أزارو نهائيًا من الأهلي.

كشف النادي الأهلي المصري، عن موقفه النهائي، بشأن رحيل المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق، بشكل نهائي إلى صفوف فريق الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وليد أزارو انتقل من الأهلي إلى صفوف الاتفاق، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليعود إلى صفوف القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت قناة أبو ظبي الرياضية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن الأهلي المصري أكد على أن مهاجمه المغربي وليد أزارو، سيعود إلى صفوف القلعة الحمراء، بمجرد انتهاء عقده مع الاتفاق.

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الأهلي يتمسك باستمرار وليد أزارو، لأن الفريق يحتاجه خلال الفترة المقبلة، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب المغربي.

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ومن المقرر أن تشهد الفترة الماضية، مفاوضات من جانب إدارتي الاتفاق والأهلي، من أجل حسم مصير الصفقة، خاصة وأن عقد الإعارة لا يتضمن بند الشراء بشكل نهائي.

المهاجم المغربي ظهر بمستوى مميز الفترة الماضية رفقة الاتفاق، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف خلال 497 دقيقة لعبها بقميص الفريق السعودي.