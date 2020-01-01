تقارير .. الأرجنتين تواجه البرازيل في السوبر كلاسيكو في سبتمبر

ميسي ضد نيمار

كشف تقارير صحفية عن احتمالية مواجهة البرازيل نظيره الأرجنتين في سبتمبر المقبل مع استكمال المسابقات الدولية والتي توقفت بسبب جائحة كورونا.

كوبا أمريكا تأجلت من صيف 2020 إلى العام المقبل بسبب جائحة كورونا، كما لم يتم خوض مباريات مارس ويونيو.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن انطلاق تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 يوم 8 أكتوبر المقبل.

وبحسب تقرير صحيفة "أوليه" الأرجنتينية فإنّ عودة المباريات الدولية ستبدأ في الفترة من 3 إلى 8 سبتمبر وذلك بمسابقة دوري الأمم الأوروبية، مما دفع منتخب الأرجنتين لمحاولة الاستفادة منها وخوض مباراة ودية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الأرجنتين قد تواجه البرازيل في لقاء ودي استعدادًا للمشاركة في تصفيات كأس العالم خلال التوقف الدولي في سبتمبر.

وسوف يواجه منتخب الأرجنتين نظيره الإكوادور ثم بوليفيا في أكتوبر، لكن الهداف التاريخي للتانجو، ليونيل ميسي، لن يلعب بسبب الإيقاف.

ميسي تعرض للإيقاف بعد هجومه على حكم مباراة الأرجنتين والبرازيل في كوبا أمريكا، ثم رفضه تسلم ميدالية المركز الثالث بعد البطاقة الحمراء أمام تشيلي.

وكانت الأرجنتين قد واجهت البرازيل وديًا في المملكة العربية السعودية في نوفمبر الماضي وانتهت بفوز التانجو بهدف نظيف سجله ميسي.