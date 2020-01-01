تقارير - اقتراب أسامة نبيه من تدريب سموحة

حسام حسن قرر الرحيل عن سموحة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن تفاصيل مفاوضات نادي سموحة مع أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السابق لتولي قيادة الفريق.

أشارت بعض الأنباء مؤخرًا عن اقتراب رحيل حسام حسن عن تدريب سموحة بعد الهزيمتين المتتاليتين أمام المصري البورسعيدي ووادي دجلة.

ويسعى سموحة للاتفاق مع مدير فني خلال الأيام القليلة المقبلة لتولي تدريب الفريق بعد إصرار حسام حسن على ترك القيادة الفنية وتقديم استقالته.

ووفقًا لما نشره موقع "في الجول" المصري، اليوم الخميس، أن أسامة نبيه تفصله خطوة واحدة فقط عن تدريب الفريق خلفًا لحسام حسن.

ويتفق الطرفين حسام حسن وإدارة سموحة على تخفيض الشرط الجزائي للرحيل عن الفريق، والتعاقد مع أسامة نبيه خلال المرحلة المقبلة.

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وأشارت التقارير أن الشرط الجزائي يصل إلى 3 أشهر من الراتب وهو ما يحاول تخفيضه، حيث ينتظر أسامة نبيه من الضوء الأخضر لتولي تدريب الفريق.

وسيتواجد محمد صبري نجم الزمالك السابق ضمن الجهاز الفني لأسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر في سموحة في حالة إتمام التعاقد خلال الساعات القليلة المقبلة.