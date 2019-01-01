تقارير - استبعاد حكم "راية" الزمالك والداخلية لنهاية الموسم

الزمالك حقق فوزًا صعبًا على الداخلية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن نية اتحاد الكرة اتجاه محمد الصباحي الذي أدار مواجهة الزمالك والداخلية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على الداخلية، بهدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز، التي أقيمت على ملعب "بتروسبورت".

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، رفضت معاقبة محمد الصباحي بعد احتساب هدفًا من تسلل واضح لصالح الداخلية.

وأشارت التقارير أن لجنة الحكام قد قررت استبعاد هشام الدسوقي من إدارة المباريات حتى نهاية الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد تلقى هدف التعادل من الداخلية عن طريق أحمد أبو اليزيد رغم تواجد لاعبين في منطقة التسلل.

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وواجه الحكم هجوم قوي من جماهير الزمالك بحجة تغاضيه عن ركلتي جزاء للفريق الأبيض أمام الداخلية كانت ستكلفه الثلاثة نقاط الخاصة باللقاء.