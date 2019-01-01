تقارير - اتفاق مبدئي بين سموحة وحسام حسن لخلافة عادل عبدالرحمن

سموحة يسعى لتعيين حسام حسن مدربًا للفريق خلال الساعات المقبلة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن اقتراب حسام حسن المدير الفني السابق لبيراميدز والمصري، من تدريب سموحة السكندري.

وكان حسام حسن قد أقيل من تدريب بيراميدز مؤخرًا بعد التعادل أمام الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن سموحة توصل لاتفاق مبدئي مع حسام حسن لتدريب الفريق خلفًا لعادل عبدالرحمن المدير الفني الحالي.

ويقدم سموحة مستوى متواضع خلال المباريات الأخيرة حيث تلقى هزيمة أمام المقاولون أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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ولم يتمكن عادل عبدالرحمن المدير الفني الحالي لسموحة لقيادة الفريق لتحسين النتائج حيث تلقى هزيمتين وتعادل في 2 منذ توليه المهمة.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019