تقارير - اتفاق بين حسام حسن وفرج عامر على الرحيل من سموحة

سموحة تلقى هزيمتين في أخر مباراتين

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن اقتراب إقالة حسام حسن المدير الفني لسموحة بسبب تدهور النتائج خلال الفترة الأخيرة بالدوري.

سموحة تلقى هزيمة أمام نظيره وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز التي أقيمت أمس.

الفريق السكندري تلقى الهزيمة الثانية له بعد خسارة أمام المصري البورسعيدي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الحادية عشر من البطولة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، أن حسام حسن اقترب من تقديم استقالته من تدريب سموحة ولكن فرج عامر رئيس النادي يرفضها.

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واجتمع الثنائي واتفقا على أن لقاء سموحة وحرس الحدود سيكون الأخير للتوأم مع الفريق ليتيح بعض الوقت للإدارة لتحديد البديل وتوليه المسئولية.

وقدم حسام حسن خلال الجلسة الشكر للإدارة برئاسة فرج عامر على تمسكهم به خلال الفترة الأخيرة، وخلال فترة قيادته الفنية للفريق.