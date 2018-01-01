تقارير - اتحاد جدة يقترب من ضم حارس جزائري
عبده الليثي فيسبوك تويتر
كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن اتحاد جدة السعودي دخل في مفاوضات لضم مصطفى زغبة حارس مرمى وفاق سطيف الجزائري.
ودخل زغبة حسابات العميد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم الفريق الذي يتذيل ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.
ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن اتحاد جدة قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات خاصًة بعد الحصول على موافقة رئيس وفاق سطيف.
وتدور في الوقت الحالي، المفاوضات بين الطرفين على المقابل المادي ومدة عقد زغبة مع اتحاد جدة للإعلان الرسمي عن الصفقة.
ويسعى اتحاد جدة لتدعيم صفوف فريقه في فترة الانتقالات الشتوية، للخروج من قاع الدوري السعودي وتجنب الهبوط في الدور الثاني.
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وفي حالة إتمام الصفقة سيكون زغبة هو رابع حارس جزائري في الدوري السعودي للمحترفين بعد كلًا من مليك عسلة مع الحزم ورايس مبولحي مع الاتفاق وعزالدين دوخة مع الرائد.
نظمت مصر آخر بطولة كأس أمم أفريقية عام 2006 ، كام كان عمرك في ذلك الحين🤔🇪🇬🏆 pic.twitter.com/Mx7SckoOra — جول مصر (@goaleg) December 13, 2018