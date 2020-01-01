تقارير .. اتحاد الكرة يفكر في تأجيل انطلاقة الدوري السعودي بالموسم الجديد

هل تتأجل انطلاقة الدوري السعودي للمحترفين؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن هناك نية لتأجيل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمدة أسبوعين مقبلين.

من المقرر كما أعلن الاتحاد السعودي من قبل، عن انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 16 أكتوبر المقبل.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الجزيرة" السعودية، اليوم الجمعة، أن هناك نية لتأجيل انطلاقة الموسم الجديد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020 – 2021.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد السعودي بالاتفاق مع رابطة دوري المحترفين يدرسون تأجيل بداية انطلاقة البطولة لمدة أسبوعين مقبلين.

وكان الهلال قد تمكن من التتويج باللقب الموسم المنقضي بعد أن قدم بطولة أكثر من ممتازة، حيث خطفه من النصر الذي توج به الموسم الماضي.

الموسم المقبل من الدوري السعودي للمحترفين سيشهد إثارة كبيرة من الأندية المشاركة خاصًة بعد سوق الانتقالات المميز الذي لم ينتهي بعد.