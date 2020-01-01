تقارير: اتحاد الكرة منع لاعبان مصابان بـ"كورونا" من اللعب أمام الأهلي

إدارة المصري تبدي غضبها من اتحاد الكرة.

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي المصري البورسعيدي، اصطحب مع فريقه لاعبان مصابان بفيروس كورونا، وذلك قبل الدخول لملعب برج العرب، الذي استضاف مباراة الفريق أمام الأهلي.

الأهلي حقق الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف واحد، بلقاء الجولة 23 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأشارت التقارير إلى أن مسؤولي اتحاد الكرة أرسلوا مندوبًا إلى معسكر فريق المصري قبل التوجه إلى ملعب برج العرب، لمنع المصابين بفيروس كورونا من التواجد في المباراة.

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وفوجئ مندوب اتحاد الكرة، بتواجد ثنائي المصري أحمد مسعود ومحمود وادي، المصابين بفيروس كورونا، في الحافلة التي تقل الفريق إلى ملعب المباراة، رغم إصابتهما بفيروس كورونا، واستبعادهما من اللقاء.

ومنع المندوب المتواجد من صعود أحمد مسعود ومحمود وادي من الصعود إلى الحالة المتجهة إلى ملعب المباراة، وعودتهما مرة أخرى إلى فندق الإقامة، بسبب تأكد إصابتهما بفيروس كورونا.

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ومن جانبه، عبر عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري عن غضبه من تصرفات أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، حيث قال خلال تصريحات تليفزيونية: "الجبلاية تتعنت بشكل واضح وكبير ضد مجلس المصري، والظروف الحالية لا تساعد أي فريق على خوض مبارياته".

وكان المصري قد طالب بتأجيل مباراته أمام الأهلي، بسبب إصابة بعض لاعبيه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو ما رفضه مسؤولي اتحاد الكرة.