تقارير .. إيمري يرفض عرضاً إنجليزياً بعد رحيله من أرسنال

أحد أندية البريميرليج كان يريد المدرب الإسباني

أشارت تقارير صحفية، إلى أن المدير الفني أوناي إيمري رفض عرضاً من نادي إيفرتون، إلى جانب رفض عرضين من الصين.

ورحل إيمري عن أرسنال الشهر الماضي، بعد سلسلة طويلة من تراجع النتائح، وحل فريدي ليونبيرج بديلاً له.

ووفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن المدرب الإسباني رفض الانضمام إلى إيفرتون، الذي أقال مدربه ماركو سيلفا منذ عدة أيام.

الصحيفة الإسبانية، أكدت أن إيمري يسعى إلى الانضمام إلى فريق ينافس على أحد المقاعد الأولى، ولديه قاعدة قوية.

الخبرة التي يمتلكها المدرب السبب وراء رغبته في عدم التعاقد مع فرق منتصف الجدول، إذ حقق إيمري 10 بطولات في خمس سنوات.

هل تنتهي مشاكل أرسنال بتعيين المدرب الجديد؟

وخاض إيمري ست نهائيات أوروبية، أخر الموسم الماضي مع أرسنال في الدوري الأوروبي، والذي خسره مع تشيلسي.

جدير بالذكر أن إيمري لديه في سجلاته أكثر من 600 مباراة، بالدوري الإسباني والفرنسي ومؤخراً الإنجليزي.