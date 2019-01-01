تقارير.. إيكاردي في طريقه للانضمام ليوفنتوس

صحفي إيطالي يزعم اتفاق يوفنتوس مع إيكاردي نجم انتر ميلان

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال فالير دي ماجيو الصحفي الإيطالي لراديو "كيس كيس" أن نجم انتر ميلان ماورو إيكاردي قد اتفق مع يوفنتوس للانضمام له في الصيف المقبل.

ولا يعيش إيكاردي البالغ من العُمر 25 عامًا أفضل أيامه مع النيراتزوري بعد أن سُحبت منه شارة القيادة بسبب خلافاته هو وزوجته واندا نار وكيلة أعماله مع إدارة النادي.

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وكان اللاعب الأرجنتيني قد رفض اللعب مع الفريق لمواجهة رابيد فيينا في الدوري الأوروبي.

وقال دي ماجيو في تصريحاته للإذاعة الإيطالية: "أعتقد أن إدارة إنتر ميلان قد عرفت أن إيكاردي قد اتفق مع يوفنتوس على الانتقال له، لذلك قررت سحب الشارة منه".

ويتبقى في عقد إيكاردي مع انتر ميلان عامين ونصف حتى انتهاءه.

يشار إلى أن الحارس سمير هاندانوفيتش هو من يحمل حاليًا شارة قيادة الفريق.