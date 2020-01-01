تقارير .. إيقاف منافسات دوري الأبطال والدوري الأوروبي

كورونا أصاب كرة القدم بالشلل

أفادت تقارير بأن دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي هما آخر ضحايا فيروس كورونا في عالم كرة القدم بعد التفشي الكبير على صعيد القارة العجوز وارتفاع عدد الحالات المصابة.

وتوقفت مسابقات الكرة في إيطاليا، إسبانيا، وعدد من البلدان بسبب انتشار المرض وإعلان حالة العزل من أجل مكافحة الفيروس الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه صُنف كوباء.

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وبحسب "ماركا"، فأن الاتحاد الأوروبي سيعلن خلال الساعات المقبلة تعليق منافسات البطولتين الأكبر للأندية، دوري الأبطال والدوري الأوروبي بسبب الصعوبات لإقامات بقية المباريات.

الاتحاد الأوروبي أصدر بياناً رسمياً مساء الخميس أعلن فيه عن اجتماع في 17 مارس مع شركائه لمناقشة آخر التطورات، وعلى إثره سيتم اتخاذ قرار نهائي بخصوص بطولاته المختلفة، ومن ضمنها يورو 2020.

وأُقيمت مناسات إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال لهذا الأسبوع، ولُعبت بعض تلك المباريات دون حضور الجماهير، ولكن بقية الجولة تحت التهديد في ظل تفشي المرض.

وأُجلت مباراتي إنتر مع خيتافي وإشبيلية أمام روما بالدوري الأوروبي رسمياً بسبب حظر الطيران بين إيطاليا وإسبانيا، ولم يحدد حتى الآن موعداً لإقامة تلك المباريات.

وتواجه بقية المباريات المتبقية صعوبات لإقامتها بسبب ازدحام الجدول، وظهور حالات إصابة بين الأندية كما حدث في صفوف ريال مدريد ويوفنتوس.