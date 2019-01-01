تقارير | إنتر يوافق على إعطاء الرقم 7 لإيكاردي

إيكاردي يطلب الرقم 7 بعد إعطاء 9 للوكاكو وإنتر يوافق مبدئيًا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ماورو إيكاردي بات قريبًا من ارتداء القميص رقم 7 في إنتر الموسم المقبل.

وكان إيكاردي قد فقد قميصه بالرقم 9 لصالح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، الوافد حديثًا من مانشستر يونايتد.

وفي الوقت الذي كان من المتوقع فيه أن يرتدي أليكسيس سانشيز القميص رقم 7 في ظل تقدم مفاوضات إنتر مع الشياطين الحمر، تراجعت هذه الأنباء فجأة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 20, 2019

وحسب عدة صحف إيطالية، فإن إيكاردي قد طلب من إدارة إنتر ارتداء القميص رقم 7 في الموسم المقبل بعدما أصبح بلا رقم حاليًا.

ومبدئيًا وافقت إدارة إنتر على طلبه، مما يعني إما ارتداء سانشيز لقميص آخر، وإما عدم التعاقد معه من الأساس، وإما محاولة رفع سعر إيكاردي من خلال إظهار إمكانية استمراره في الموسم المقبل.

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يذكر أن ماورو إيكاردي كان قد خرج من خطط النيراتزوري للموسم المقبل بناء على تصريحات جيوسيبي ماروتا المدير الرياضي والمدرب أنطونيو كونتي.