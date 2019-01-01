تقارير .. إنتر يقترب من حسم صفقة لاعب بارما

إنتر سيقدم عرضاً الأسبوع القادم للاعب

أشارت تقارير صحفية، إلى أن إنتر دخل في مفاوضات جادة مع أتلانتا للاتفاق على التعاقد مع ديان كولوسيفسكي لاعب الفريق والمعار إلى بارما.

ويسعى أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري إلى حسم صفقة اللاعب السويدي صاحب الـ 19 عاماً، لتدعيم وسط ميدان الفريق خلال فترة الانتقالات القادمة.

ووفقاً للصحافة الإيطالية، فإن إدارة إنتر ستعقد اجتماعاً مع إدارة أتلانتا للتفاوض على الصفقة يوم الأربعاء القادم.

ومن جانبه كشف الصحفي دي مارزيو، أن إنتر سيقدم 35 مليون يورو لإنهاء الصفقة، وتأمل إدارة الفريق ألا يدخل أحد الفرق بعرض أفضل خلال سوق الانتقالات.

الموهبة السويدية، نجح هذا الموسم في خطف الأنظار إليه، بعد مستوياته مع بارما هذا الموسم، بعدما ساهم في احتلال فريقه المركز السابع من جدول الدوري.

سوق الانتقالات: ما هي وجهة إبراهيموفيتش في ميركاتو يناير 2020؟

كولوسيفسكي سجل أربعة أهداف، وصنع ستة آخرين، في 16 مباراة خاضها بالسيرى آ.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد الإنجليزي، أبدى أكثر من مرة اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب.