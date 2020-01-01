تقارير .. إنتر يغري ميسي براتب أعلى من كريستيانو رونالدو

الصفقة تسير في طريق الحسم

قرر نادي إنتر إغراء ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة، براتب أكبر مما يحصل عليه كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس للموافقة على انضمامه لصفوف النيراتزوري.

ميسي يستطيع الرحيل عن صفوف برشلونة بنهاية الموسم الجاري بالمجان بسبب وجود بند في عقده يسمح له بفسخ التعاقد في أي وقت.

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ورغم نفي المدير الفني لنادي إنتر، أنطونيو كونتي، وكذلك تصريحات جوزيبي ماروتا، المدير الرياضي للنادي، حول صعوبة الصفقة، إلا أنّ هناك خطة بالفعل لإقناع البرغوث باللعب لصالح الأفاعي.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية، فإنّ إنتر يجهز عقدًا لمدة 4 سنوات براتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو صافي من الضرائب، أي أكبر مما يحصل عليها كريستيانو رونالدو في يوفنتوس والذي يبلغ 30 مليون يورو فقط.

كما أنّ ميسي لا يحصل على هذا المبلغ في الوقت الراهن مع برشلونة مما يجعله – في حال إتمام الرحيل إلى النادي الإيطالي – يحصل على أعلى راتب في مسيرته وكذلك أعلى راتب للاعب في فريق أوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه باحتساب الضرائب، فإنّ إنتر سوف يدفع 260 مليون يورو لميسي خلال 4 سنوات، ويرى النادي الإيطالي أنّ هذا المبلغ ليس كبيرًا ولن يضر بالميزانية.

وسوف يحاول إنتر تحقيق الحلم بالتعاقد مع ميسي سواء نجح في ذلك خلال الصيف الجاري أو بعد انتهاء عقد البرغوث مع برشلونة في 2021.

كما انّ إنتر سوف يحقق أرباحًا مالية ضخمة من التعاقد مع الهداف التاريخي للدوري الإسباني مما يجعله قادرًا على تعويض قيمة الراتب.