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تقارير | إنتر يستعد للانقضاض على لوكاكو

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حال فشل الصفقة التبادلية مع يوفنتوس..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى أنتونيو كونتي مدرب إنتر ميلان تطلعه للتعاقد مع روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يأتي ذلك على الرغم من دخول يوفنتوس على الخط بصفقة تبادلية بين لوكاكو وباولو ديبالا.

وقال كونتي:"نواصل العمل بأفضل الطرق الممكنة، لا زلت أتطلع لحدوث تلك الصفقة".

وعن الفشل المحتمل لصفقة يوفي ويونايتد قال:"لا أعلم، أقرأ عن تلك الصفقة التبادلية في الصحف، بالتأكيد لوكاكو مهاجم رائع حاولت شرائه حين كنت مدرباً لتشيلسي".

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وتابع:"نحن نتحدث عن ناديين كبيرين مثل يوفنتوس وإنتر. الكل قال أن لوكاكو تم حسم انتقاله لإنتر قبل أسبوعين، والآن يقولون أن الأمور انتهت ليوفنتوس. بدون اتفاق بين اللاعب والنادي، لا يوجد شيء يمكن حسمه".

على الناحية الأخرى أكد فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس وجارديان أن إنتر يجهز عرضاً جديداً لضم لوكاكو، فقط إذا فشلت صفقة ديبالا.

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