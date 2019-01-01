تقارير: إنتر ناسيونالي البرازيلي يرفض عرض الهلال السعودي لضم لاعبه

هل يبحث الهلال عن لاعب آخر؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

رفض نادي انتر ناسيونالي البرازيلي، عرضًا من نادي الهلال السعودي، من أجل التعاقد مع اللاعب إيدنلسون دوس سانتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال السعودي يسعى لتدعيم صفوفه خلال الفترة الحالية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، بالإضافة إلى مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا.

وأشارت صحيفة "بوانيفورماكاو" إلى أن إدارة النادي البرازيلي، رفضت كل العروض التي وصلت إليها للاستغناء عن خدمات إيدنلسون.

من اللاعب الذي سيسجل أول أهداف مصر في كأس الأمم الإفريقية🤔#إفريقيا_مع_جول — جول مصر (@goaleg) June 19, 2019

وأكدت ذات الصحيفة على أن نادي إنتر ناسيونالي رفض العروض التي تقدمت لها، من ضمنها الهلال، بالرغم من الإغراءت التي وصلت للفريق السعودي.

إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، تسعى لإعادة هيكلة وبناء الفريق بتدعيم كافة المراكز، وذلك استعدادًا للموسم الجديد، بالإضافة إلى المنافسة على دوري أبطال آسيا.