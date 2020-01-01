تقارير .. إقالة توخيل من تدريب باريس سان جيرمان والاتفاق مع البديل

هدية الأعياد صادمة للمدرب الألماني

تحدثت تقارير من ألمانيا عن إقالة توماس توخيل من تدريب باريس سان جيرمان في الساعات الماضية بقرار من إدارة النادي الفرنسي.

رحيل المدرب الألماني عن بي إس جي تم طرحه عدة مرات خلال الفترة الماضية رغم تحسن النتائج وبلوغ النهائي الأوروبي الموسم المنصرم، والسبب علاقته المتوترة مع الإدارة.

وذكرت "بيلد" أن إدارة باريس سان جيرمان اتخذت قراراً رسمياً بإقالة المدرب الفرنسي عقب الانتصار على ستراسبورج برباعية نظيفة الأربعاء.

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"سكاي" أكدت الأنباء وقالت إن المدير الرياضي ليوناردو أخبر توخيل بالقرار عقب اللقاء مباشرة، وأن الإعلان الرسمي قادم.

شبكة "RMC" أعلنت أن البديل في الأغلب سيكون ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام السابق، وذلك بحسب محمد بوحفصي، مراسل القناة في باريس.

"فابريزيو رومانو" أكد الاتفاق مع بوتشيتينو وأن الساعات المقبلة ستشهد إتمام الصفقة والتفاصيل الأخيرة بين الأرجنتيني والنادي الفرنسي بخصوص جهازه المعاون.

ودخل المدرب الألماني في أزمة مع ناديه والإعلام الفرنسي في الساعات الماضية بعد تصريحاته مع "SPORT1" عن صعوبة التدريب في النادي، والتي تراجع عنها وقال إن تم ترجمتها بشكل غير صحيح.

وأوضح توخيل أن تم تحريف كلماته بخصوص حزنه في النادي الفرنسي وصعوبة العمل في أجواء "سياسية"، وأنه كان يشعر بأنه مثل السياسي وليس المدرب في باريس، وأكد أن الترجمة خاطئة وأنه كان يمزح.

ويعمل توخيل منذ 2018 رفقة النادي الفرنسي، وقاده لاكتساح بطولة الدوري المحلي ونهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، بالإضافة لعدة ألقاب محلية أخرى.