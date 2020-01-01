تقارير .. إصابة فرجاني ساسي لاعب الزمالك بفيروس كورونا

فرجاني ساسي يتعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل مواجهة الرجاء المغربي.

أكدت تقارير صحفية تونسية، على أن فرجاني ساسي، لاعب وسط نسور قرطاج ونادي الزمالك، تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال تواجده بمعسكر منتخب بلاده.

ويتواجد فرجاني ساسي حاليًا في معسكر منتخب تونس، الذي يستعد للسفر إلى النمسا، لمواجهة منتخب نيجيريا وديًا مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت إذاعة "جوهرة إف إم" التونسية، إلى أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة ثنائي المنتخب التونسي، فرجاني ساسي وسيف الدين الخاوي، بفيروس كورونا "كوفيد 19".

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وتأكد إصابة فرجاني ساسي وسيف الدين الخاوي بفيروس كورونا، بعد أن جاءت النتيجة إيجابية، بعد إجراء التحاليل المخبرية قبل السفر إلى النمسا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد المقبل 18 أكتوبر الجاري بالمغرب، على أن تقام مباراة العودة يوم 24 أكتوبر.

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ومن المقرر أن يتم تحديد موقف فرجاني ساسي من المشاركة مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، خلال الأيام المقبلة، بناء على البروتوكول الطبي الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".