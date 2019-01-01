تقارير| إشبيلية يطارد قائد روما

مونشي هو الرابط..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى إشبيلية الإسباني اهتماماً بضم أليساندرو فلورينزي قائد روما في فنرة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب التقارير الصحفية فإن مونشي المدير الرياضي الحالي لإشبيلية والسابق لروما يرغب في اصطحاب فلورينزي من رحلته الأخيرة في إيطاليا.

وقد قام مونشي بإعلام اللاعب -28 سنة- بتلك الرغبة، حيث يعرفه جيداً نظراً لعمله في العاصمة بين 2017 و2019.

على الناحية الأخرى تتحدث التقارير عن استعداد روما لبيع اللاعب مقابل 30 مليون يورو.

يذكر أن فلورنزي لعب مع روما 262 مباراة منذ تصعيده قبل 7 أعوام، عائداً من إصابتين خطيرتين في الركبة.