تقارير – إدارة الهلال تسمح للحبسي بدراسة العروض المقدمة له

يبدو أن أيام الحارس العماني في جدران الهلال أصبحت معدودة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، سعودية إلى أن نادي الهلال، أعطت الضوء الأخضر لحارسها العماني علي الحبسي، في دراسة العروض المقدمة له.

ووفقاً لصحيفة الرياضية، فإن إدارة الهلال، مهدت للحبسي فك الارتباط به، عن طريق السماح له بدراسة العروض المقدمة.

وانضم الحارس صاحب الـ 37 عاماً، إلى الزعيم في عام 2017 قادماً من نادي ريدينج الإنجليزي، بعد رحلة احتراف طويلة في الملاعب الإنجليزية.

وحقق الحارس العماني مع الزعيم، بطولة الدوري لموسم 2017/18، والسوبر السعودي لعام 2018، كما حصل على المركز الثاني مع الفريق في الموسم الماضي بالدوري.

نقلًا عن @a_alhanyan



🔷إدارة الهلال توافق على دراسة العروض المقدمة لعلى الحبسي 🤝 pic.twitter.com/qGkTGqlkpD — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 12, 2019

وبدأ الحبسي رحلة احترافه في 2003 بالدوري النرويجي، قبل أن ينتقل إلى إنجلترا في 2006 عن طريق نادي بولتون، ومنه إلى ويجان الذي حقق معه كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم برايتون وأخيراً ريدينج.