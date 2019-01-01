تقارير .. إبراهيموفيتش يفضل الانضمام إلى بولونيا عن ميلان

يبدو أن زلاتان سيرفض العودة إلى الروسونيري

أشارت تقارير صحفية، إلى أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يفضل اللعب مع بولونيا على الانضمام لميلان.

وسيرحل المهاجم السويدي، عن فريقه لوس أنجلوس الأمريكي خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد نهاية عقده في آخر ديسمبر القادم.

ووفقاً لصحيفة كورييري ديلو سبورت، فإن بولونيا هو الخيار المفضل بالنسبة لصاحب الـ 38 عاماً، في حال عودته إلى الدوري الإيطالي.

وأكد الصحيفة، إلى أن سينيسا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا والذي يعد صديقاً شخصياً لزلاتان اتصل به وطلب منه الانضمام إلى الفريق والعمل معاً.

ومن المنتظر أن يتخذ المهاجم السويدي، قراره النهائي قبل العاشر من ديسمبر القادم.

ولكن وقبل عدة أيام، كشف دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي ان إبرا قريب من العودة إلى صفوف ميلان.

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ولعب السلطان مع الروسونيري في الفترة من 2010 وحتى 2012، وشارك معهم في 61 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالهم 42 هدفاً.

يُذكر أن بعض الأنباء الصحفية، قد ربطت مانشستر يونايتد أيضاً بالعودة إلى مانشستر يونايتد في حال عدم رغبته في اللعب في إيطاليا من جديد