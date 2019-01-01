تقارير - إبراهيموفيتش قد يلحق بمورينيو في توتنهام

هل يحدث لم الشمل من جديد؟

لا تتوقف الأنباء المثيرة للاهتمام منذ وصول جوزيه مورينيو على رأس العارضة الفنية لتوتنهام هوتسبيرز، عن البزوغ، والنبأ الجديد عن صفقة مدوية قد تحدث خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

السبيشال وان تولى تدريب توتنهام مساء الأربعاء خلفًا لماوريسيو بوتشيتينو بعد تراجع نتائج الفريق اللندني معه بتحقيق 3 انتصارات خلال 12 مباراة بالدوري الإنجليزي مما جعلهم في المرتبة الرابعة عشرة من جدول ترتيب البطولة.

صحيفة "تلجراف" تحدثت عن أن زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، قد يكون أول صفقات الشتاء المدوية لمورينيو مع توتنهام لما يربط الثنائي من علاقة كبيرة.

إبراهيموفيتش انتهى عقده مع لوس أنجلوس ويمكنه أن يوقع مجانًا لأي فريق في يناير، وسط أنباء عن اقترابه من العودة إلى الدوري الإيطالي من جديد عبر بوابة فريقه الأسبق ميلان، مع وجود اهتمام من نابولي وكذلك بولونيا.

لكن الجديد أن الدولي السويدي قد يحط الرحال مجددًا في البريميرليج من أجل العمل مع مورينيو للمرة الثالثة في مسيرته، وذلك في إطار عزم إدارة دانيل ليفي تدعيم صفوفها لضمان المشاركة على الأقل في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

المدرب البالغ من العمر 56 عامًا كان قد تحدث للصحافة في المؤتمر الصحفي الأول له وأكد أن فريقه لا يُريد إجراء أية تدعيمات في الشتاء وأنه راضٍ للغاية عن القائمة الحالية، لكن يظل اسم إبرا مطروحًا بقوة بحسب الصحيفة البريطانية.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا كانت له تجربة في الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر يونايتد إبان فترة تولي السبيشال وان مهمة الشياطين الحمر، وسجل خلالها 17 هدفًا قبل أن يتعرض لإصابة الرباط الصليبي ويرحل إلى الولايات المتحدة الامريكية.

كما يجدر الإشارة إلى الشراكة الناجحة بين المو والسطان في إنتر ميلان الإيطالي، قبل أن يرحل اللاعب إلى برشلونة ويُحقق المدرب الاستثنائي الثلاثية التاريخية للنيراتزوري.