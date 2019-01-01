تقارير | أيندهوفن يحدد سعر نجمه

بيرجوين متاح مقابل 40 مليون يورو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية تحديد أيندهوفن الهولندي لثمن التخلي عن نجمه الأمامي ستيفن بيرجوين.

وبحسب الصحيفة الهولندية دي تيليجراف، فإن أيندهوفن طالب بـ40 مليون يورو لبيع لاعبه، الذي يأتي إشبيلية على صدارة المهتمين بضمه.

وكان الفريق الذي يقوده جولين لوبيتيجي مدرب ريال مدريد السابق، قد عرض 25 مليون يورو لضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً.

بطبيعة الحال رفض أيندهوفن هذا العرض، متمسكاً بالحصول على السعر الذي يطلبه كاملاً، نظير التخلي عن ناشئ أياكس السابق.

وكان بيرجوين قد خاض موسمه الأول خارج صفوف الناشئين، مسجلاً 14 هدفاً في 33 مباراة بالدوري الهولندي.

يذكر أن إشبيلية أنفق ما يفوق 110 مليون يورو على تدعيمات الصيف الحالي.