تقارير: أيام قليلة ويتحول "السلام" إلى استاد الأهلي

أيام قليلة وسيطلق على استاد السلام "استاد النادي الأهلي".

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك عمليات لتجهيز استاد السلام خلال الوقت الحالي، من أجل تحويله إلى استاد النادي الأهلي الرسمي لمدة 25 عامًا قادمة.

وأشار موقع "يلا كورة" إلى أن استاد السلام يشهد خلال الوقت الحالي المرحلة الأولى من التجهيزات التي تشمل تطوير أرضية الملعب وغرف الملابس وممر الدخول وواجهة الاستاد والأسوار الخارجية.

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وكانت هناك بعض الصور المسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتعليق لافتات الأهلي على أسوار استاد السلام، ولافتة نادي القرن الإفريقي على الواجهة.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثاني من تطوير الاستاد، عدة مشروعات أخرى من بينهما الوحدة الاقتصادية، على أن يستضيف الأهلي مبارياته بشكل طبيعي على الملعب.

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وسيتم الإعلان عن استاد النادي الأهلي، بعد أيام قليلة من افتتاح قناة النادي الأهلي، بعد عمليات الإحلال والتجديد التي قامت بها الإدارة الجديدة للقناة.

إدارة النادي الأهلي ستقوم بتخصيص يومًا لنقل تدريبات الأهلي على استاد السلام عبر قناة الأهلي، في حضور عدد كبير من مسؤولي النادي الأهلي والرياضة المصرية.

وسيتواجد في حفل الافتتاح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.