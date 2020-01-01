تقارير - أوزيل يعيش أيامه الأخيرة في آرسنال

لا جديد في موقف النادي منه..

خرجت تقارير جديدة من الصحف الإنجليزية تُرجح مغادرة مسعود أوزيل لناديه الحالي آرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، أو بحد أقصى مع نهاية عقده في صيف 2021.

وعاش أوزيل مرحلة صعبة مع الجانرز في آخر موسمين خلال فترة تولي أوناي إيمري تدريب النادي اللندني، قبل أن تتحسن الأمور تدريجيًا مع وصول ميكيل أرتيتا لقيادة الفريق.

الدولي الألماني هو صاحب الراتب الأكبر في آرسنال، حيث يتحصل على 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، مع انتشار أنباء في السابق أن إدارة جازيديس تسعى للتخلص من عبء هذا الراتب الضخم قريبًا.

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أوزيل رفقة أرتيتا أحرز هدفًا وحيدًا مع صناعته لثلاثة آخرين مع بروزه بأدائه المعهود، إلا أن وبحسب تقارير ESPN فإدارة آرسنال لم تُغير رأيها في ضرورة التخلص من لاعبها في أقرب فرصة ممكنة.

يبقى الأمر حاليًا في يد صاحب الـ31 عامًا، فمن الممكن له أن يُستمر مع النادي حتى نهاية عقده في 2021، أو قد يحبذ مغادرة ملعب الإمارات في الميركاتو الصيفي المقبل، وسط اهتمام من فنربخشة بخدمات صاحب الأصول التركية.

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الإشارة التي تؤكد أن إدارة آرسنال لا تود في استمرار أوزيل مع كتيبة أرتيتا هي أن النادي لم يبدأ حتى الآن في التفاوض مع اللاعب للتمديد، عكس ما يحدث مع بيير أوباميانج مثلًا، الذي سينتهي عقده أيضًا في صيف 2021.

يذكر أن وكيل أوزيل قد أشار من قبل إلى أنه منفتح على كافة الخيارات في الفترة المقبلة، وقد ألمح إلى أن الخطوة الجديدة له قد تكون بالعودة إلى تركيا إذا تم الاتفاق حول راتبه الكبير فقط.