تقارير | بين التمديد أو الميلان.. أوتافيو يرفض عروضاً من الإمارات

بورتو يريد أيضًا تمديد عقد اللاعب البرازيلي

أكدت تقارير صحفية، على أن البرازيلي أوتافيو، لاعب بورتو البرتغالي، رفض عرضين من الإمارات، مفضلًا الانتظار، على أمل الانضمام إلى ميلان الإيطالي.

وينتهي عقد أوتافيو ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويسعى مسؤولي بورتو لحسم تجديد عقده، في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة، على الأرجح ستكون مع ميلان.

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وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إلى أن هناك محاولات من جانب ميلان، من أجل الحصول على خدمات أوتافيو في صفقة مجانية، في ظل اهتمام أيضًا من جانب روما.

اهتمام روما يأتي بناء على اهتمام المدرب باولو فونسيكا، الذي يعرف اللاعب البرازيلي جيدًا، حيث كان مدربًا لبورتو قبل أن يتولى مهمة تدريب روما.

وتشير التقارير إلى أن هناك اهتمام أيضًا بأوتافيو من جانب ناديين في الإمارات، منهما نادي العين، ولكن اللاعب فضل عدم قبولهما، منتظرًا لنهاية عقده مع بورتو.

الى ذلك يبدو أن نادي الهلال السعودي أيضاً من أبرز المهتمين باللاعب الذي يسعى ليكون اللاعب الأعلى أجراً في بورتو بحال اتم إتفاق التمديد (أجر 3 مليون يورو)

ويرى الثنائي باولو مالديني وريكي ماسارا مديران ميلان، أن أوتافيو يمتلك الخصائص التي يحتاجها ستيفانو بيولي مدرب ميلان، من حيث السرعة وجودة المراوغة وغيرها.