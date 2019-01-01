تقارير.. أوبلاك سيخلف دي خيا في حراسة عرين مانشستر يونايتد

أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد يدخل دائرة اهتمامات اليونايتد

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة "ميترو" البريطانية أن مانشستر يونايتد سيتجه إلى التعاقد مع الحارس يان أوبلاك حارس مرمى فريق أتليتكو مدريد الإسباني، وذلك في حال رفض ديفيد دي خيا لتجديد عقده.

وفقًا للتقارير الأخيرة فإن هناك أزمة كبيرة في مانشستر يونايتد وبالأخص على مستوى تجديد عقود اللاعبين، فبعد أندير هيريرا الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم بدون مقابل، فإن الحارس ديفيد دي خيا قد يرحل عن صفوف الشياطين الحمر بسبب رفضه التجديد.

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وكان دي خيا قد طلب مبلغ 350 ألف جنيه استرليني كراتب إسبوعي نظرًا لتألقه البارز في المواسم الأخيرة، وهو نفس الراتب تقريبًا لأعلى لاعب في الدوري الإنجليزي وهو أليكسيس سانشيز زميله في الفريق، والذي يقدم مستوى دون المتوقع منذ انتقاله لقلعة أولد ترافورد.

وكان أوبلاك صاحب ال 26 عامًا قد وقع عقدًا جديدًا مؤخرًا مع الفريق الإسباني حتى عام 2023، وبشرط جزائي قيمته 104 مليون جنيه استرليني وهو مبلغ لم يسبق دفعه من قبل للتعاقد مع حارس مرمى.

يشار إلى أن أوبلاك قد لعب مع أتليتكو مدريد 204 مباراة في مسيرته وخرج بشباكه نظيفة في 116 مباراة، وهو رقم قياسي حيث تزيد نسبة المباريات التي حافظ فيها على نظافة شباكه عن الـ55% من المباريات.

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