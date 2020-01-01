تقارير .. أندية سعودية تفاوض كوستا بعد فسخ عقده أتلتيكو مدريد

كوستا فسخ عقده وأصبح لاعب حر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن بعض العروض من الأندية السعودية التي ترغب في ضم الإسباني دييجو كوستا لاعب أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد رحيله عن الروخي بلانكوس.

وكان كوستا قد فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد بالتراضي خلال الساعات الأخيرة، بدون كشف الأسباب حول ذلك لتنهال عليه العروض.

ووفقا لما نشرته صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن هناك عرضا من نادي يوفنتوس لضم كوستا خلال فترة الانتقالات الشتوية، ويعد أقوى العروض المقدمة له خلال الفترة الحالية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس يجد منافسة على ضم كوستا من أكثر من ناد، على رأسها أرسنال، وأيضا بعض الأندية السعودية التي تسعى لخطف الصفقة القوية.

الدوري السعودي في المواسم الأخيرة، أصبح قبلة لنجوم كرة القدم من القارة الأوروبية وغيرها، بعد تطور المنافسة والبطولات هناك بشكل كبير.

وشهدت المواسم الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تعاقدات قوية من كبار البطولة الهلال والنصر والشباب من بعدهم، أبرز هذه الصفقات إيفر بانيجا الأرجنتيني قائد الليوث وبافيتمبي جوميس نجم الهلال.