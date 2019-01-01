تقارير | أليكسيس سانشيز يوافق على عرض إنتر

من مانشستر يونايتد إلى إنتر.. الوجهة المحتملة لأليكسيس سانشيز

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن النجم الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز قد وافق مبدئيًا على مسألة الذهاب إلى إنتر.

وكان مانشستر يونايتد قد بدأ في البحث بكثافة عن منفذ لخروج نجمه التشيلي الذي يتقاضى نصف مليون باوند أسبوعيًا.

وخلال الأيام القليلة الماضية، وبعد تجديد دجيكو عقده مع روما وفشل صفقة انتقاله إلى إنتر، يبدو أن النيراتزوري استقر على مهاجمه الجديد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 17, 2019

وحسب الموثوق دي مارزيو فإن أليكسيس سانشيز قد وافق على الانتقال إلى صفوف إنتر خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب دي مارزيو أيضًا فإن وكيل أعمال سانشيز في مانشستر الآن يحاول إقناع إدارة الشياطين الحمر بترك اللاعب يرحل إلى إنتر.

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يذكر أن نجم مانشستر يونايتد الآخر روميلو لوكاكو كان قد انضم إلى إنتر مقابل 65 مليون يورو.