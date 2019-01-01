تقارير | ألديرفايرلد يريد روما والمفاوضات متعثرة

المدافع البلجيكي يريد الذئاب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية رغبة توبي ألديرفايرلد مدافع توتنهام هوتسبر الإنجليزي في الانتقال إلى روما الإيطالي.

وبحسب سكاي سبورت إيطاليا، فإن المفاوضات لا تزال مستمرة بموافقة المدافع الذي وافق على شروطه الشخصية.

الأمر يتوقف الآن على رفض روما لدفع مبلغ 28 مليون يورو مقابل خدمات اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً.

وكان آخر عروض روما يقدر بـ20 مليون يورو، وسط اتجاه لعدم زيادة المقابل.

ولا يزال توتنهام واثقاً في قدرته على إقناع ألديرفايرلد بتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو الماضي، فيما يبقى الخيار البديل أمام روما هو ديان لوفرين مدافع ليفربول.