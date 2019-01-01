تقارير - ألان إلى باريس مقابل 50 مليون يورو

المفاوضات باتت في مرحلة متقدمة وفقاً للتقارير الصحفية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية اقتراب باريس سان جيرمان الفرنسي من التعاقد مع البرازيلي ألان نجم وسط نابولي الإيطالي.

وبحسب صحيفة اس الإسبانية فإن ألان بات على أعتاب حديقة الأمراء مقابل 50 مليون يورو.

ووفقاً للتقارير فإن المفاوضات بين الناديين باتت في مرحلة متقدمة بالوقت الحالي، على الرغم من رغبة نابولي في الحصول على مبلغ يتراوح بين 60 و80 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب.

يأتي ذلك في الوقت الذي يبحث به باريس عن دعم خط الوسط في ظل رحيل أدريون رابيو وجيوفاني لو سيلسو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن نابولي يرتبط بضم جوردان فيرتو لاعب وسط فيورنتينا حيث يقال أن الصفقة قد تمت بالفعل.