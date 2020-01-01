تقارير- أكبر أندية أوروبا مهتمة بالتعاقد مع تونالي

صراع كبير سيكون على النجم الشاب

من الواضع أن النجم الصاعد ساندرو تونالي لاعب وسط فريق بريشيا الإيطالي، سيكون هو الصفقة المقبلة التي يتسابق الجميع لخطفها في الفترة القادمة.

اللاعب وبالرغم من لعبه لصالح بريشيا الذي يعتبر مهدداً بالهبوط إلى القسم الثاني في إيطاليا، إلا أن موهبته استقطبت العديد من الأندية لضمه في الفترة المقبلة.

ويعتبر يوفنتوس الإيطالي هو أبرز المهتمين بالتعاقد مع اللاعب حسب ما أكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، بالإضافة إلى إنتر الذي يريد التعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل.

باريس يان جيرمان هو الأخر أظهر اهتماماً باللاعب ويريد التعاقد معه بعد أن جذب أنظار المدير الرياضي للنادي ليوناردو في الفترة الماضية ويخطط للانقضاض عليه في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى بروسيا دورتموند الألماني الذي يريد استكمال خطته في ضم لاعبين شباب بعد إيرلنج هالاند.

وحسب الصحيفة فأن اللاعب يريد البقاء في إيطاليا ويفضل عرضا يوفنتوس وإنتر للانضمام إلى أحدهم في الصيف المقبل، ولا يود الرحيل عن إيطاليا في الوقت الحالي.

تقارير - باريس ينافس برشلونة على أوباميانج

ويخطط يوفنتوس للتعاقد معه مقابل اثنين من لاعبيه هم نيكولوسي كافيليا صاحب الـ19 عامًا، والمعار حاليًا إلى بيروجيا، وإدريسا توري صاحب الـ21 عامًا في صفقة لضم ساندرو تونالي.

يذكر أن اللاعب شارك هذا الموسم في 21 مباراة وسجل هدفاً وحيداً وصنع 4 أهداف منذ بداية الموسم الجاري في الدوري الإيطالي.