تقارير: أشرف بن شرقي حائرًا بين الزمالك والعروض الأوروبية

هل يستمر اللاعب المغربي رفقة الزمالك؟

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن أشرف بن شرقي، جناح فريق نادي الزمالك، محتار خلال الوقت الحالي، بعد تلقيه عروضًا تركية ويونانية، التي ترغب في ضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت صحيفة "المنتخب" المغربية، إلى أن أشرف بن شرقي حائرًا، بسبب رغبته في العودة إلى أوروبا، أو الاستمرار مع نادي الزمالك، الذي تألق معه بشكل كبير.

وسبق لأشرف بن شرقي واحترف في قارة أوروبا، بصفوف فريق لانس الفرنسي، حيث تمت إعارته من نادي الهلال السعودي، قبل انتقاله إلى الزمالك، مطلع الموسم الحالي.

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ومن المقرر أن يحسم أشرف بن شرقي مستقبله رفقة وكيل أعماله خلال الفترة المقبلة، بعد زوال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وينتظر بن شرقي العودة إلى القاهرة، من أجل مناقشة العروض التي وصلته مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وحسم مسألة احترافه من عدمها.

وانضم أشرف بن شرقي خلال صيف 2019 قادمًا من الهلال السعودي، حيث نجح في التتويج مع الفريق الأبيض ببطولة كأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري.