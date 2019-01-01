تقارير| أستون فيلا يسابق الزمن لخطف تريزيجيه قبل واتفورد

بعد تألقه مع منتخب مصر في كأس إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية تقدم أستون فيلا بعروضه الرسمية لضم المصري محمود حسن تريزيجيه جناح قاسم باشا التركي، وتوم هيتون حارس مرمى بيرنلي.

وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية فقد لجأ أستون فيلا إلى هيتون -33 عاماً- والذي يبقى عام وحيد في عقده، بعد رفض ستوك سيتي تخفيض الرقم المطلوب مقابل حارسه جاك بوتلاند، والمقدر بـ25 مليون جنيه استرليني.

على الناحية الأخرى يرغب النادي في انتزاع تريزيجيه -24 عاماً- الذي أثار الاهتمام في بطولة كأس أمم إفريقيا مع المنتخب المصري، حيث ينافسه واتفورد بشكل مباشر على ضمه.

وبحسب التقارير فإن قاسم باشا قد أخبر اللاعب بإمكانية رحيله حال وصول العرض المناسب، من بين قائمة الأندية المهتمة والتي تضم إنتر ميلان وإيفرتون وفنربخشة وجالاتاسراي.

يذكر أن أستون فيلا أنفق حتى الآن مبلغ 68.5 مليون جنيه استرليني لضم كل من تايرون مينجز وويسلي مورايس ومات تارجت وكورتني هوز وجوتا وأنور الغازي.