تقارير - أزمة مرتقبة في أهلي جدة بسبب يوسف البلايلي

البلايلي من أفضل اللاعبين في كأس الأمم الإفريقية السابقة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن أزمة مرتقبة جديدة في نادي أهلي جدة بسبب الجزائري يوسف البلايلي صانع ألعاب الفريق.

يوسف البلايلي انضم لأهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الترجي التونسي، حيث وقع وقتها على عقود تمتد إلى 3 سنوات.

البلايلي اعترض في وقت سابق على تعامل المدرب السابق للفريق، وجلس مع الإدارة وتم التفاهم قبل أن يأتي السويسري كريستيان جروس المدير الفني الحالي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الجزيرة"، اليوم الخميس، أن الترجي التونسي لم يحصل على القيمة المادية الخاصة بصفقة انتقال البلايلي إلى أهلي جدة.

وأشار الصحيفة أن الترجي التونسي تقدم بشكوى ضد الأهلي لعدم تسلمه القيمة المالية الخاصة بصفقة البلايلي، من أجل معرفة مصير المقابل المادي.

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ووصلت القيمة المادية لصفقة يوسف البلايلي الذي وقع لمدة 3 سنوات مقبلة، بمقابل مادي ما يقرب من 3.5 مليون دولار لتدعيم مركز صناعة اللعب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة بعد مرور 10 جولات، حيث حقق الفوز في 6 وتعادل في 2 وتلقى هزيمتين.