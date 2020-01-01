تقارير - أزمة كورونا تعيد كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد

هل نرى صاروخ ماديرا مرة أخرى بقميص ريال مدريد؟

كشفت تقارير صحفية اقتراب كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، من العودة إلى ريال مدريد بعد موسمين فقط في تورينو بسبب فيروس كورونا.

رونالدو رحل إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو في 2018 وهو هداف الفريق في الموسم الحالي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ توقف البطولات بسبب فيروس كورونا تسبب في العديد من الخسائر الاقتصادية والمالية للعديد من الفرق الأوروبية وعلى رأسها يوفنتوس.

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وأوضحت الصحيفة أنّ هذه الأزمة سوف تجبر الهداف التاريخي لريال مدريد على العودة إلى ناديه السابق، خاصة وأنّ الوضع المالي في البلانكوس أفضل بكثير.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ علاقة رونالدو مع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، تحسنت كثيرًا خلال الفترة الماضية، حتى أنّ صاروخ ماديرا تحصل على تكريم العام الماضي بوجود بيريز.

وأكدت الصحيفة أنّ كريستيانو رونالدو يفضل الاعتزال في ريال مدريد وقد تجبره الأزمة التي تعيشها إيطاليا بسبب فيروس كورونا على العودة السريعة.

جدير بالذكر أنّ رونالدو حقق الدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا 4 مرات رفقة النادي الملكي.