تقارير .. أردا توران يرغب في الانضمام إلى بوكا جونيورز

توران قد يعوض دي روسي في بوكا جونيورز

أشارت تقارير صحفية، إلى اقتراب أردا توران لاعب برشلونة الإسباني، قريب من الانضمام إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ورحل اللاعب التركي، عن إسطنبول باشاك شهير، مطلع الشهر الحالي وأنهى إعارته وعاد للفريق الكتالوني من جديد.

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وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن أردا توران يرغب في اللعب لصالح بوكا جونيورز، ووكل اللاعب وكيلاً للتفاوض مع النادي الأرجنتيني.

وصول توران إلى بوكا سيكون، بتعويض عن رحيل دانييلي دي روسي الذي اعتزل في وقت سابق، بسبب رغبته في البقاء مع عائلته في إيطاليا.

واشتهر توران في الفترة الماضية، بالمشاكل وتم الحكم عليه بالسجن لعامين في سبتمبر الماضي بعدما أشهر سلاحاً نارياً، ولكن تم قبول الاستئناف ولن يتم سجن اللاعب إلا في حال ارتكابه جريمة أخرى خلال السنوات الخمس القادمة.

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ومن المنتظر أن ينتهي عقد اللاعب صاحب الـ 32 عاماً، مع برشلونة في نهاية يونيو القادم.

جدير بالذكر أن توران لعب مع برشلونة 55 مباراة، سجل خلالهم 15 هدفاً وصنع 11 آخرين.