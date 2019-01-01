تقارير - أحمد موسى يتوجه لتركيا للتفاوض مع فناربخشة

موسى يقترب من الرحيل عن النصر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن النيجيري أحمد موسى جناح النصر السعودي، دخل دائرة اهتمامات فناربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وابتعد موسى بشكل كبير عن تشكيل النصر، خلال الموسم الحالي، بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة ولم يقدم ما يقنع البرتغالي روي فيتوريا.

وكان موسى قد انضم من ليستر سيتي إلى النصر من أجل تدعيم الفريق للمنافسة على الألقاب خلال المواسم المقبلة والصعود على منصات التتويج.

ووفقًا لما نشره موقع "سبوركس" التركي، أن موسى بالفعل دخل اهتمامات فناربخشة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأشار الموقع أن موسى سيصل غدًا الأحد إلى مدينة اسطنبول التركية، من أجل التفاوض مع داميان كومولي المدير الرياضي لفناربخشة.

وأكدت بعض التقارير أن النادي التركي يسعى لضم أحمد موسى على سبيل الإعارة بمقابل مادي يصل إلى مليون ونصف يورو مع بند أحقية الشراء.

وكشف الموقع أن بند أحقية الشراء سيكون بمقابل ما يقرب من 6 ملايين يورو، خاصًة وأن موسى قد انضم إلى النصر من ليستر سيتي بـ16.5 مليون يورو.